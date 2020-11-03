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Общество

Камчыбек Ташиев: В Кыргызстане не будет бандитов и ОПГ

В Кыргызстане не будет бандитов и ОПГ. Об этом председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на встрече с жителями Джалал-Абадской области исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова.

Глава ГКНБ отметил, что борьба против коррупции усилится. «Мы очистим страну от коррупционеров. Тех, кто не хочет завязывать с коррупционными делами, посадим в тюрьму. «Нечистым» чиновникам покажем силу закона. Перед законом все равны: никаких братов-сватов», — сказал он.

По словам Камчыбека Ташиева, госкомитет готов защитить бизнесменов от ОПГ.

«В нашем обществе не будет бандитов и ОПГ. Никто не будет расхаживать, говоря, что он член преступной группировки. Все ОПГ и бандиты будут наказаны. Ни один бизнесмен не должен страдать от них», — добавил он.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171817/
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