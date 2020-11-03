4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;

9.30-13.00 — отрезки улиц Новосельской, Широкой, Керамической;

9.30-15.00 — улица Тоголока Молдо, переулок Майли-Сайский;

9.30-12.00 — улицы Ильменская, Месароша;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Аксы, Нурдин, Шералиева, Кара-Коо, Он-Арча);

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-21 — Чуй-24, Чуй, 48а, переулок Манаса), «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Азаттык, Республиканская);

12.00-17.00 — проспект Дэн Сяопина, переулок Оттукский;

13.00-17.00 — отрезки улиц Древесной, Осмонкула, Суворова, Разина, переулок Тугучинский.