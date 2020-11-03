4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;
- 9.30-13.00 — отрезки улиц Новосельской, Широкой, Керамической;
- 9.30-15.00 — улица Тоголока Молдо, переулок Майли-Сайский;
- 9.30-12.00 — улицы Ильменская, Месароша;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Аксы, Нурдин, Шералиева, Кара-Коо, Он-Арча);
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-21 — Чуй-24, Чуй, 48а, переулок Манаса), «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Азаттык, Республиканская);
- 12.00-17.00 — проспект Дэн Сяопина, переулок Оттукский;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Древесной, Осмонкула, Суворова, Разина, переулок Тугучинский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Восток (улицы Озерная, 60 лет Киргизской ССР, Ленина, Летняя, Щорса, Западная, Советская, Маркса, Фрунзе, Садовая), Гроздь (улицы Мелиораторов, Гроздинская, Садовая), Верхний Ат-Баши, Пятилетка, Арашан (улицы Стройка, Дача, Бектембаева, Проектируемая, с/т «Медик»), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Зеленая), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Ишенбаева, Усуп у. Дуйшонбека, Новостройка, Кундучалова, Виноградная), Маевка (улицы Набережная, Полевая, Новая), Ленинское (улицы Коммунарская, Прохладная, Набережная, переулок Зеленый);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, переулок Южный), Шалта (улицы Западная, Шукуралиева, Школьная);
- 13.00-17.00 — село Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова);
- 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Победы, Некрасова, Дзержинского, Лермонтова, Новоаларчинская, Вокзальная), села Сокулук (улицы Белинского, Карагачевая, переулок Карагачевый), Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Хутор Толтаков (улицы Центральная, Абая), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная);
- 9.00-13.00 — село Сокулук (улицы Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улица Новая), Александровка (улица Куйбышева), Беловодское (улицы Октябрьская, Железнодорожная), Ак-Торпок (улица Ленина), Спартак (улица Горького);
Жайылский РЭС
- 13.00-16.00 — село Кызыл-Дыйкан;
- 8.30-17.00 — села Калинина, Арал (улица Тезекбаева);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Джаны-Алыш (улицы Комсомольская, Пионерская).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — Ош (села Ишкаван, Кызыл-Байрак, Керме-Тоо, Коммунист), села Сары-Колот, Кыдырша, Савай, Присавай.
4Баткенская область
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9.00-18.00 — Кызыл-Кия, сельские управы Жин-Жиген, Ынтымак.