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8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;

9.30-13.00 — отрезки улиц Новосельской, Широкая, Керамическая;

9.30-15.00 — улица Тоголока Молдо, переулок Майли-Сайский;

9.30-12.00 — улицы Ильменская, Месароша;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Аксы, Нурдина, Шералиева, Кара-Коо, Он-Арча);

9.30-18 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-21 — Чуй-24, Чуй, 48а, переулок Манаса), «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Азаттык, Республиканская);

12.00-17.00 — улицы Ден Сяопина, переулок Оттукский;

13.00-17.00 — отрезки улиц Древесной, Осмонкула, Суворова, Разина, Древесной, Тугучинский.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Тургунбай Садыков

Фото knmii.kg. Тургунбай Садыков

Родился 4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района. Кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор.

Ректор Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1990).

Творческая деятельность началась во второй половине 1950-х.

Тургунбай Садыков создал значительные монументальные произведения, отражающие древнюю и современную историю страны, такие как скульптурно-архитектурные ансамбли «Манас», «Парк Победы», «Эл куту», монумент «Эркиндик», памятники «Борцам революции», народной артистке СССР Бюбюсаре Бейшеналиевой, Уркуе Салиевой и другие. Его произведение «Манасчи» установлено в Чикаго, композиция «Манас» украшает здание ООН в Нью-Йорке, бронзовая композиция «Табунщик» установлена на территории посольства Кыргызстана в Люксембурге.

Тургунбай Садыков основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но и просвещению и образованию.

Куда сходить

Культура

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;

«Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников;

в Central Bazaar открылась ярмарка цветов.

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