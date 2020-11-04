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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 ноября ясно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День уменьшился до 10 часов 9 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Новосельской, Широкая, Керамическая;
  • 9.30-15.00 — улица Тоголока Молдо, переулок Майли-Сайский;
  • 9.30-12.00 — улицы Ильменская, Месароша;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Аксы, Нурдина, Шералиева, Кара-Коо, Он-Арча);
  • 9.30-18 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-21 — Чуй-24, Чуй, 48а, переулок Манаса), «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Азаттык, Республиканская);
  • 12.00-17.00 — улицы Ден Сяопина, переулок Оттукский;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Древесной, Осмонкула, Суворова, Разина, Древесной, Тугучинский.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Тургунбай Садыков

knmii.kg
Фото knmii.kg. Тургунбай Садыков

Родился 4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района. Кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор.

Ректор Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1990).

Творческая деятельность началась во второй половине 1950-х.

Тургунбай Садыков создал значительные монументальные произведения, отражающие древнюю и современную историю страны, такие как скульптурно-архитектурные ансамбли «Манас», «Парк Победы», «Эл куту», монумент «Эркиндик», памятники «Борцам революции», народной артистке СССР Бюбюсаре Бейшеналиевой, Уркуе Салиевой и другие. Его произведение «Манасчи» установлено в Чикаго, композиция «Манас» украшает здание ООН в Нью-Йорке, бронзовая композиция «Табунщик» установлена на территории посольства Кыргызстана в Люксембурге.

Тургунбай Садыков основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но и просвещению и образованию.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;
  • «Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников;
  • в Central Bazaar открылась ярмарка цветов.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171787/
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