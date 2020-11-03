COVID-19 оказался опаснее для мужчин, чем для женщин

Коронавирус чаще вызывает тяжелое течение болезни у мужчин. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ее авторы, проанализировав различные статистические данные в США, пришли к выводу, что данные о смертности от COVID-19 свидетельствуют, что на мужчин приходится 54 процента от всех летальных исходов. При этом в возрастной группе от 30 до 60 лет этот показатель увеличивается до 66 процентов.

С тем, что коронавирус опаснее для мужчин, согласен и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Среди умерших в возрасте от 40 до 69 лет 73 процента — мужчины. Кроме того, они составляют 62 процента госпитализированных в этой группе и почти три четверти пациентов с наиболее тяжелым состоянием.

Как указано в базе данных Университетского колледжа Лондона «Пол, гендер и COVID-19», охватывающей статистику по 183 странам, на 11 случаев заражения коронавирусом среди мужчин приходится 10 случаев среди женщин. По смертности от COVID-19 это соотношение составляет 14 к 10.

В мае группа ученых из разных стран определила, что тестостерон может быть главной причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Специалисты объяснили, что основной мужской половой гормон может способствовать попаданию вируса в клетки организма. Именно поэтому, возможно, мужчины почти в два раза чаще погибают от заболевания, чем женщины.