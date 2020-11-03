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Общество

Здание центра дерматовенерологии не планировали отдавать частому вузу

Международная высшая школа медицины (МВШМ) не претендует на здание Республиканского центра дерматовенерологии (РЦДВ). Об этом 24.kg сообщил ректор МВШМ Стальбек Ахунбаев.

По его словам, информация о том, что вуз намерен приобрести этот корпус, не соответствует действительности. «Абсолютно никакой заинтересованности у нас нет, с Гулжигитом Аалиевым мы даже не разговаривали об этом», — сказал Стальбек Ахунбаев.

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Отметим, что кафедра МВШМ находится на территории инфекционной больницы в подвальном помещении. В том же корпусе находятся кафедры КГМА и КРСУ.

«Мы понимаем, что у нас частный вуз и идем на опережение, чтобы не просить аудитории в государственных клиниках. Мы приобрели здания возле больниц № 1 и 4, сейчас они ремонтируются. Ищем помещения вблизи Нацгоспиталя и инфекционной больницы. Хотим купить и отремонтировать аудитории для своих студентов, а в больницы они будут приходить просто на практику», — отметил Стальбек Ахунбаев.

Напомним, что РЦДВ расположен в бывшем отделении инфекционной больницы. Службу планировали перевести в здание центра наркологии. Главврач инфекционной больницы Гулжигит Аалиев просил освободить помещения в связи с ростом количества больных коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171779/
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