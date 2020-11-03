Пульмонолог: Симптомы гриппа и коронавируса различить невозможно

Различить симптомы обычного гриппа и коронавируса практически нельзя. Об этом на пресс-конференции сообщил внештатный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев.

По его словам, тактика лечения обеих инфекций должна быть едина — если человек температурит, то он должен строго соблюдать изоляцию.

«В 2009 году в нашей стране зафиксировали вспышку гриппа H1N1. Мы взяли истории болезни зараженных этим штаммом и сравнили с теми, кто болен COVID-19. H1N1 вызывал те же самые последствия и осложнения, что и коронавирус, в том числе быстрое злокачественное течение. Поэтому те, у кого появляется температура, должны соблюдать все предписания и правила», — сказал он.