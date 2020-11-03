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Общество

Дистанционное обучение. Вице-мэру посоветовали звонить школьникам

Вопрос качества дистанционного обучения обсуждают члены постоянной комиссии БГК по социальным вопросам. Ее председатель Рысбай Аматов посоветовал вице-мэру Бишкека Айжан Чыныбаевой звонить школьникам, чтобы стимулировать их учиться.

«У нас общество любит чиновников, которые открыты, ближе к народу. Выберите дни, звоните родителям, ученикам, выбирайте случайно, пообщайтесь с детьми. Во-первых, им будет приятно; во-вторых, у них появится ответственность, они будут лучше готовиться к урокам. Потому что им сама вице-мэр города звонит, спрашивает», — отметил он.

Рысбай Аматов сказал, что это не пиар-ход, а лучшая возможность из первых уст узнать о качестве обучения.

Айжан Чыныбаева ответила, что начнет обзванивать сегодня после завершения заседания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171734/
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