Дистанционное обучение. Вице-мэру посоветовали звонить школьникам

Вопрос качества дистанционного обучения обсуждают члены постоянной комиссии БГК по социальным вопросам. Ее председатель Рысбай Аматов посоветовал вице-мэру Бишкека Айжан Чыныбаевой звонить школьникам, чтобы стимулировать их учиться.

«У нас общество любит чиновников, которые открыты, ближе к народу. Выберите дни, звоните родителям, ученикам, выбирайте случайно, пообщайтесь с детьми. Во-первых, им будет приятно; во-вторых, у них появится ответственность, они будут лучше готовиться к урокам. Потому что им сама вице-мэр города звонит, спрашивает», — отметил он.

Рысбай Аматов сказал, что это не пиар-ход, а лучшая возможность из первых уст узнать о качестве обучения.

Айжан Чыныбаева ответила, что начнет обзванивать сегодня после завершения заседания.