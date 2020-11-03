В Кыргызстане за сутки выявили 400 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 88 случаев, Оше — 9, Чуйской области — 59, Ошской — 33, Таласской — 4, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 97, Баткенской — 68.

С марта в республике зарегистрировали 60 тысяч 279 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.