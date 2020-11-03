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Общество

На складах детсадов Бишкека хранятся продукты почти на 4 миллиона сомов

На складах Бишкека хранятся продукты питания на 3,9 миллиона сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.

Она напомнила, что детские сады в Бишкеке 6 июля были закрыты из-за ситуации с пандемией и до сих пор не открылись. «На момент закрытия на складах осталось продуктов на 3,89 миллиона сомов. Чтобы продукты не пропали, управление издало приказ районным центрам образования организовать работу по сохранности продуктов. На следующей неделе собирались выехать и проверить на наличие и сохранность», — отметила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что для сокращения количества продуктов на складах управление обращалось в мэрию, чтобы передать их домам престарелых, центрам реабилитации. «Но выяснилось, что у них были свои продукты, поэтому передавать нецелесообразно. Если отдать другим организациям, то идет нарушение бюджетного кодекса», — сказала она.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, что поставщики ради экономии стараются брать продукты, у которых сроки подходят к концу. «И они у вас уже хранятся 9 месяцев. Надо решать. Время идет. Пока не поднимаем вопрос, вы им не занимаетесь. Детей ими кормить опасно. Что будете делать?» — поинтересовался он.

С замечанием глава управления не согласилась, отметив, что этот вопрос неоднократно поднимался. «Но решить никак не можем, идет нарушение бюджетного кодекса. Хотим сделать комиссионный выезд и потом еще раз поднять его», — добавила она.

Председатель комиссии Рысбай Аматов предложил Эльмире Иманалиевой поставить вопрос ребром перед новым мэром. «Мы сейчас над каждой копейкой трясемся, а тут продукты на 4 миллиона сомов пропадают. Надо сейчас уже что-то делать, передавать их, иначе придется списывать», — сказал он.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева ответила, что муниципалитет еще раз проконсультируется с юристами, проверит склады дошкольных организаций и потом будет принимать решение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171725/
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