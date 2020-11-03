Вторая волна COVID-19. Казахстан усиливает ограничительные меры на границе

Казахстан внес изменения в порядок пересечения государственной границы. Ее можно переходить не чаще одного раза в три месяца. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на пресс-службы правительства страны.

Отмечается, что ограничения действуют для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории РК, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Кроме того, до 1 мая 2021 года приостановлено 72-часовое безвизовое пребывание на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии. С 9 ноября 2020 года решено сократить количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

Отмечается, что под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

«По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов РК. С 5 по 18 октября в стране выявлено 1 тысяча 272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября — 3 тысячи 352 человека. За сутки заболело 442 человека. Темп прироста составляет 0,4 процента, показатель репродуктивности — 1,4. Инфекционные койки загружены на 22 процента, реанимационные — на 18 процентов», — говорится в сообщении.

При этом наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях. Поэтому глава правительства Казахстана поручил повысить эффективность деятельности мониторинговых групп по контролю за соблюдением субъектами бизнеса и населением ограничительных мер и карантинного режима.