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Общество

Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 84 сома

Доллар в Кыргызстане продолжает дорожать. Сегодня его стоимость уже приближается к отметке в 84 сома.

Сейчас американскую валюту покупают по 82,9-83,4 сома, а продают по 83,5-83,8 сома. Всего за пару часов она подорожала на 50 тыйынов.

За последние сутки «американец» вырос в цене на 2 сома.

Напомним, что доллар подорожал на прошлой неделе. Национальному банку пришлось провести интервенцию, продав рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но накануне доллар вновь начал расти. НБ КР при этом пока не выходил на валютный рынок с интервенциями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171717/
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