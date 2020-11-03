Камчи Кольбаев останется в СИЗО ГКНБ. Адвокаты отозвали жалобу

Бишкекский городской суд должен был рассмотреть меру пресечения лидеру ОПГ Камчыбеку Асанбеку (Камчи Кольбаеву).

Обвиняемого не доставили на судебное заседание.

Известно, что адвокаты отозвали свою жалобу. Камчи Кольбаев останется под стражей в СИЗО ГКНБ.

Напомним, что Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.