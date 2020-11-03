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Общество

В Араване у владельца хлопкового завода изъяли огнестрельное оружие

В Араванском районе Ошской области у владельца хлопчатобумажного завода изъяли огнестрельное оружие без соответствующих документов. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, во время проведения операции «Арсенал» на территории Араванского района в сельском округе Анаров в здании хлопчатобумажного завода «Ак-Була» у директора, 58-летнего М.М, изъято гладкоствольное оружие «Сайга-410» с 23 патронами, два газо-травматических пистолета марок MIID 35 и ENSER-SPORT без соответствующих документов.

Кроме того, из-за отсутствия разрешения на хранение огнестрельного оружия изъяты три единицы газо-травматического пистолета, принадлежащих частному учреждению «Щит и Меч». В отношении руководства учреждения составлен протокол по статье 84 «Нарушение правил или перевозки огнестрельного оружия» Кодекса о нарушениях КР и наложен штраф в размере 17 тысяч сомов.

По итогу операции «Арсенал» за несоблюдение правил хранения и перерегистрации оружия в период проверки 56 гражданам и одному частному учреждению составлен протокол по статьям 84 «Нарушение правил или перевозки огнестрельного оружия», 85 «Нарушение сроков регистрации огнестрельного оружия». На нарушителей наложен штраф в размере 79 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171702/
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