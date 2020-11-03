Консульский отдел посольства КР в РФ продлил часы приема кыргызстанцев

Консульский отдел посольства Кыргызстана в России увеличил приемные часы для граждан по паспортным вопросам. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, график работы поменяли из-за резкого увеличения обращений кыргызстанцев по поводу получения или обмена общегражданского паспорта.

Новый режим работы консульского отдела посольства:

в будние дни с 8.30 до 20.30 в порядке живой очереди, по электронному талону, без предварительной записи;

по субботам с 10.00 до 14.00 по заранее составленным заявкам кыргызстанцев, приезжающих из отдаленных российских регионов.

«Учитывая большое число граждан из регионов, просьба — заблаговременно направлять обращение для включения в список на прием на электронную почту консульского отдела», — проинформировали в посольстве.

Отметим, что только в октябре этого года в посольство Кыргызстана в России обратились 1 тысяча 342 гражданина по вопросам паспортов. В октябре прошлого года — 320 кыргызстанцев.