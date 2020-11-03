19:02
USD 81.80
EUR 95.16
RUB 1.02
Общество

Консульский отдел посольства КР в РФ продлил часы приема кыргызстанцев

Консульский отдел посольства Кыргызстана в России увеличил приемные часы для граждан по паспортным вопросам. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, график работы поменяли из-за резкого увеличения обращений кыргызстанцев по поводу получения или обмена общегражданского паспорта.

Новый режим работы консульского отдела посольства:

  • в будние дни с 8.30 до 20.30 в порядке живой очереди, по электронному талону, без предварительной записи;
  • по субботам с 10.00 до 14.00 по заранее составленным заявкам кыргызстанцев, приезжающих из отдаленных российских регионов.

«Учитывая большое число граждан из регионов, просьба — заблаговременно направлять обращение для включения в список на прием на электронную почту консульского отдела», — проинформировали в посольстве.

Отметим, что только в октябре этого года в посольство Кыргызстана в России обратились 1 тысяча 342 гражданина по вопросам паспортов. В октябре прошлого года — 320 кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171691/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Мигранты в России получат бесплатную медицинскую помощь при заражении COVID-19
В России таксист из Кыргызстана врезался в иномарку и сбежал с места ДТП
Московский блогер помог бездомному кыргызстанцу вернуться на родину
Два паспорта. Сообщается, что Райымбек Матраимов сменил фамилию на Ысмайылов
Когда интриги выше государства. За что уволили посла Аликбека Джекшенкулова
Бывший посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов узнал о своем увольнении из соцсетей
Графа «национальность» в паспортах. В ГРС сообщили подробности
В паспортах кыргызстанцев вновь появится графа «национальность»
В Москве многие мигранты не смогли проголосовать по форме № 2
Театр мигрантов «Аян». Репетиции в чайхане и первый аншлаг в Москве
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;собирается арестовывать Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев не собирается арестовывать Садыра Жапарова
Центральная Азия может превратиться в&nbsp;безжизненную пустыню Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
В&nbsp;Бишкеке блогера примотали к&nbsp;столбу. Зачем? В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Бизнес
Кредит на&nbsp;образование от&nbsp;банка &laquo;Бай-Тушум&raquo;&nbsp;&mdash; выгодная инвестиция в&nbsp;свое будущее Кредит на образование от банка «Бай-Тушум» — выгодная инвестиция в свое будущее
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил награду в&nbsp;номинации Best Private Bank 2020 «Оптима Банк» получил награду в номинации Best Private Bank 2020
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
3 ноября, вторник
19:01
Цифра дня. 23,4 миллиарда сомов страховых взносов собрано с начала года Цифра дня. 23,4 миллиарда сомов страховых взносов собра...
18:42
Консульский отдел посольства КР в РФ продлил часы приема кыргызстанцев
18:30
4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
Народных дружинников наградили медалями за укрепление правопорядка в Бишкеке
17:51
Пропавшая в Бишкеке девятилетняя Аяна Эмилбекова нашлась