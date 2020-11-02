В Бишкеке вакцину от гриппа получили больше 58 тысяч человек

В Бишкеке вакцину от гриппа получили 58 тысяч 188 человек. Об этом на совещании в мэрии столицы сообщил главный врач ЦГСЭН Кубан Кундашев.

По его словам, 14 сентября департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора получил 27 тысяч российских вакцин против гриппа «Гриппол плюс». Их распределили по организациям здравоохранения.

«Бесплатно вакцину получили врачи инфекционных отделений, скорой помощи, реанимаций, родильных домов, ЦСМ, воспитанники и сотрудники детских домов, интернатов, постояльцы домов престарелых и инвалидов. Провакцинировали людей с хроническими болезнями легких, сердца, печени, диабетом, ожирением, часто болеющих детей, беременных и людей старше 65 лет. В октябре получили вторую партию противогриппозной вакцины в количестве 35 тысяч доз. На 30 октября привили 31 тысячу 188 человек», — рассказал Кубан Кундашев.

Он отметил, что в городе проводится и платная вакцинация против гриппа в частных медицинских центрах. Стоимость прививки составляет от 600 до 750 сомов.