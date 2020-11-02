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Общество
Сюжет: COVID-19

Балбак Тулобаев поручил провести вакцинацию от гриппа на крупных базарах

На всех крупных базарах Бишкека необходимо провести вакцинацию от гриппа. Об этом на совещании в мэрии заявил исполняющий обязанности главы столичного муниципалитета Балбак Тулобаев.

По его словам, чиновникам необходимо поговорить с владельцами рынков, чтобы те провели вакцинацию торговцев.

Балбак Тулобаев поручил вице-мэру по социальным вопросам Айжан Чыныбаевой разработать программу по вакцинации людей, больных гепатитом.

И. о. мэра дал ряд поручений по усилению контроля по соблюдению санитарных требований в транспорте. «Маски и санитайзеры должны быть. Этот вирус мы победим только так. Мы должны усилить контроль за ношением масок и наличием санитайзеров в местах скопления людей. Город мы закрыть уже не сможем», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171663/
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