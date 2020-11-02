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Общество
Сюжет: COVID-19

Балбак Тулобаев сообщил, когда в Бишкеке будет пик заболеваемости коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Бишкеке стабильная. Об этом на совещании в мэрии сообщил исполняющий обязанности главы столичного муниципалитета Балбак Тулобаев.

По его словам, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, по предварительным данным, должен быть примерно 15-20 ноября.

«Необходимо подготовить волонтеров и разделить их на две группы — тех, кто будет развозить продукты питания, а также волонтеров-медиков. На всякий случай необходимо готовить дневные стационары, транспорт и размещение врачей. Эпидемиологическая ситуация в городе не очень тяжелая. Если мы в таком же темпе пройдем 20 ноября, можно сказать, что все благополучно прошло», — сказал Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171660/
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