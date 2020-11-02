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Общество

Курсан Асанов назвал свой арест политической интригой

Политической интригой назвал свой арест бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов. Об этом митингующим в его поддержку у здания ГКНБ сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Курсан Асанов считает себя невиновным и не понимает, за что его арестовали. Юрист отметила, что расследование уголовного дела о беспорядках, произошедших 5-6 октября, происходит в политической, а не в юридической плоскости.

«Если Курсан Асанов организовал беспорядки, как нас в этом пытается убедить следствие, то почему остальные участники событий, например, Садыр Жапаров, Сыймык Жапыкеев и прочие, сегодня не только находятся на свободе, но и назначены на высокие должности? Почему не арестованы? Ведь они открыто и не раз заявляли в СМИ, что это их сторонники штурмовали «Белый дом», — сказала она.

Таалайгуль Токтакунова считает, что в отношении подзащитного используются двойные стандарты. Курсан Асанов, по ее словам, не захватывал должность министра внутренних дел, а был временно назначен координационным советом, чтобы навести порядок в первые дни после беспорядков и не допустить мародерства в Бишкеке.

После выступления юриста митингущие разошлись.

Бишкекский городской суд, напомним, 29 октября оставил Курсана Асанова под стражей в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. Бывшего замминистра задержали после беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо 9 октября. Его, как и остальных фигурантов дела, обвиняют в организации массовых беспорядков.

По делу также проходят Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев и Темирлан Султанбеков. Все они, кроме отпущенного под домашний арест Султанбекова, сегодня содержатся под стражей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171654/
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