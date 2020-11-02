Сторонники Курсана Асанова маршем прошли от ГКНБ до Дома правительства

Сторонники бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова, собравшиеся сегодня у здания ГКНБ, пришли на Старую площадь Бишкека.

Они после непродолжительного спора приняли решение не идти к Бишкекскому городскому суду, как планировалось ранее, и решили продолжить акцию у Дома правительства.

Митингующие обращаются к и. о. президента Садыру Жапарову с требованием освободить Курсана Асанова. По их мнению, он арестован незаконно. На акции собралось около ста человек. Некоторые пришли с детьми. Собравшиеся развернули плакаты с надписями «Руки прочь от генерала Асанова» и «Асанов — народный генерал».

Бишкекский городской суд 29 октября оставил Курсана Асанова под стражей в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. Бывшего замминистра задержали после беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо 9 октября. Его, как и остальных фигурантов дела, обвиняют в организации массовых беспорядков.

По делу также проходят Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев и Темирлан Султанбеков. Все они, кроме отпущенного под домашний арест Султанбекова, сегодня содержатся под стражей.