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Общество

В жилмассиве «Ак-Ордо» появится въездной знак

У въезда в жилой массив «Ак-Ордо» появится въездной знак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, эскизный проект уже готов, его разработали специалисты МП «Бишкекглавархитектура» по заявке МП «Бишкексвет».

Въездной знак высотой почти 7,5 метра выполнят в виде объемных букв с ночной подсветкой и установят на пересечении улиц Гагарина и Жакшылык (юго-западный угол).

В качестве отделочных материалов предлагается применить долговечные: мрамор и ракушечник.

Прилегающую территорию предлагается благоустроить посредством создания небольшой тропинки из декоративной брусчатки, посадки зеленых насаждений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171639/
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