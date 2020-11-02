Акимы районов Бишкека будут принимать горожан каждый день

Акимы районов Бишкека будут принимать горожан ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, встречи будут проходить с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00.
В мэрии отметили, что записаться на личный прием к главам районов, оставить заявки по проблемам своих домов, улиц и кварталов можно в единых окнах акимиатов:
- Октябрьский район — улица Байтика Баатыра, 17 (1-й этаж, с правой стороны фойе), телефон 0312576380, электронная почта: adm-oktyabr@bk.ru;
- Первомайский район — проспект Жибек Жолу, 348 (1-й этаж, с правой стороны фойе), телефон 0312325160, электронная почта: adm-pervomai@meria.kg;
- Свердловский район — проспект Чуй, 28 (кабинет 418), телефон 0312360193, электронная почта: adm_sverdlov@meria.kg;
- Ленинский район — проспект Чуй, 315 (1-й этаж, с левой стороны фойе), телефон 0312656905, электронная почта: adm-leninski@meria.kg.