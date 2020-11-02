Акимы районов Бишкека будут принимать горожан каждый день

Акимы районов Бишкека будут принимать горожан ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, встречи будут проходить с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00.

В мэрии отметили, что записаться на личный прием к главам районов, оставить заявки по проблемам своих домов, улиц и кварталов можно в единых окнах акимиатов: