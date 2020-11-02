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Общество

Акимы районов Бишкека будут принимать горожан каждый день

Акимы районов Бишкека будут принимать горожан ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, встречи будут проходить с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00.

В мэрии отметили, что записаться на личный прием к главам районов, оставить заявки по проблемам своих домов, улиц и кварталов можно в единых окнах акимиатов:

  • Октябрьский район — улица Байтика Баатыра, 17 (1-й этаж, с правой стороны фойе), телефон 0312576380, электронная почта: adm-oktyabr@bk.ru;
  • Первомайский район — проспект Жибек Жолу, 348 (1-й этаж, с правой стороны фойе), телефон 0312325160, электронная почта: adm-pervomai@meria.kg;
  • Свердловский район — проспект Чуй, 28 (кабинет 418), телефон 0312360193, электронная почта: adm_sverdlov@meria.kg;
  • Ленинский район — проспект Чуй, 315 (1-й этаж, с левой стороны фойе), телефон 0312656905, электронная почта: adm-leninski@meria.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171632/
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