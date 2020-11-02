15:27
USD 81.80
EUR 95.48
RUB 1.03
Общество

Шестой по счету митинг в Бишкеке. У ГКНБ собрались сторонники Курсана Асанова

Фото 24.kg. У ГКНБ собрались сторонники Курсана Асанова

В Бишкеке начался еще один митинг, шестой по счету. Сторонники бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова вновь собрались на акцию протеста возле здания ГКНБ.

На месте находится около 100 человек. Они намерены пройти маршем до Старой площади, чтобы продолжить акцию у Дома правительства.

«Мы требуем отпустить Асанова, так как он не виноват в том, в чем его обвиняют. Если у следствия есть факты, указывающие на его вину, то пусть озвучат», — сказала одна из участниц митинга.

24.kg
Фото 24.kg. У ГКНБ собрались сторонники Курсана Асанова

Бишкекский городской суд 29 октября оставил Курсана Асанова под стражей в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. Бывшего замминистра задержали после беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо 9 октября. Его, как и остальных фигурантов дела, обвиняют в организации массовых беспорядков.

По делу также проходят Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев и Темирлан Султанбеков. Все они, кроме отпущенного под домашний арест Султанбекова, сегодня содержатся под стражей.

На Старой площади и у «Белого дома» митингуют торговцы с рынка «Дордой», работники энергетической отрасли, их оппоненты женщины из общественного объединения «Айымдар кыймылы», еще 20 человек требуют отставки председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171620/
просмотров: 819
Версия для печати
Материалы по теме
Торговцы «Дордоя» пытались прорваться в Дом правительства
Пятый митинг проходит в Бишкеке. Участники требуют провести кредитную амнистию
Четвертый митинг проходит в Бишкеке. Его участницы объявили бессрочную голодовку
Три митинга у Дома правительства. Торговцам «Дордоя» обещают переговоры
Возле памятника Ленину митингует другая группа энергетиков. Требуют законности
ГНС лоббировала интересы фирмы-монополиста, занимающейся производством алкоголя
Возле Дома правительства опять митинг. Энергетики вновь требуют их услышать
Больше 1 миллиарда сомов незаконно выведено из Кыргызстана в Китай
Митинг в поддержку Асанова продолжится в понедельник у Дома правительства
К ГКНБ в поддержку Асанова вышли последователи Арстана Алая
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;собирается арестовывать Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев не собирается арестовывать Садыра Жапарова
Центральная Азия может превратиться в&nbsp;безжизненную пустыню Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню
Пакистан включил медвузы&nbsp;КР в&nbsp;черный список. В&nbsp;Минобразе обсудили ситуацию Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
Бизнес
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают акцию до&nbsp;1&nbsp;декабря Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря
MegaCom продлевает подключение к&nbsp;тарифам для школьников и&nbsp;студентов MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов
2 ноября, понедельник
15:14
Беспорядки в Бишкеке. Пострадавший вышел из комы, его переведут из реанимации Беспорядки в Бишкеке. Пострадавший вышел из комы, его п...
15:00
Торговцы «Дордоя» пытались прорваться в Дом правительства
14:57
Выборы президента. Появился пятый претендент на пост главы государства
14:53
Шестой по счету митинг в Бишкеке. У ГКНБ собрались сторонники Курсана Асанова
14:39
Доллар в Кыргызстане приближается к 83 сомам