Шестой по счету митинг в Бишкеке. У ГКНБ собрались сторонники Курсана Асанова

В Бишкеке начался еще один митинг, шестой по счету. Сторонники бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова вновь собрались на акцию протеста возле здания ГКНБ.

На месте находится около 100 человек. Они намерены пройти маршем до Старой площади, чтобы продолжить акцию у Дома правительства.

«Мы требуем отпустить Асанова, так как он не виноват в том, в чем его обвиняют. Если у следствия есть факты, указывающие на его вину, то пусть озвучат», — сказала одна из участниц митинга.

Фото 24.kg. У ГКНБ собрались сторонники Курсана Асанова

Бишкекский городской суд 29 октября оставил Курсана Асанова под стражей в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. Бывшего замминистра задержали после беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо 9 октября. Его, как и остальных фигурантов дела, обвиняют в организации массовых беспорядков.

По делу также проходят Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев и Темирлан Султанбеков. Все они, кроме отпущенного под домашний арест Султанбекова, сегодня содержатся под стражей.

На Старой площади и у «Белого дома» митингуют торговцы с рынка «Дордой», работники энергетической отрасли, их оппоненты, женщины из общественного объединения «Айымдар кыймылы», еще 20 человек требуют отставки председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.