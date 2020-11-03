В Бишкеке 3 ноября ясно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 10 часов 12 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мидин);

9.00-18.00 — улица Фатьянова, 5, 7, 9;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Термечикова, Кызыл-Адыр);

9.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 34а, 51, 54-56, 72, 73, ОсОО «Аль-Манар»;

10.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2» (3-5-я улицы);

12.00-16.00 — микрорайон «Тунгуч», 58, 74, МТУ № 6;

13.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим).

9.00-17.00 — улицы Абдрахманова, 130, Тыныстанова, 60, 62, 64, Туголбая Ата, 69, бульвар Эркиндик, 3, 5, 7.

У кого намечается той

Экмат Байбакпаев

Родился 3 ноября 1959 года в селе Сретенка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Руслан Кыдырмышев

Родился 3 ноября 1982 года. Президент Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF).

Памятные даты

На околоземную орбиту вышел «Спутник-2» с собакой Лайкой

Фото РИА «Новости». Собака Лайка в контейнере второго советского искусственного спутника Земли

3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту.

Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100-110 километров после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».

Несмотря на то что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости.

«Спутник-2» совершил 2 тысячи 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958-го.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Калык Акиев

Фото из интернета. Калык Акиев

Умер 3 ноября 1953 года. Акын-импровизатор, комузист, народный артист Киргизской ССР (1939), член Союза писателей СССР (1938).

Родился в айыле Кулжыгач Тянь-Шаньской волости (ныне Нарынская область).

Произведения стали появляться на страницах периодической печати республики с 1933-го. А в 1936 году издан поэтический сборник «Калыктын ырлары» («Стихи Калыка»). Со слов Калыка Акиева записаны и изданы народная сказка «Ач каришкир» («Голодный волк»), эпические поэмы «Курманбек», «Джаныш-Байиш» и другие.

Фото из интернета. Памятник Калыку Акиеву в Бишкеке

Известно, что автор находился под сильным влиянием Токтогула Сатылганова, своего наставника. Токтогул и Калык нередко совершали «гастрольные» верховые поездки по айылам и выступали в айтышах.

В Бишкеке есть улица его имени.

Куда сходить

Культура

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;

«Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников;

в Central Bazaar открылась ярмарка цветов.

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