В судах Бишкека рассматриваются дела шести объектов, построенных с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее данным, ведомство проводит работу по выявлению и пресечению незаконного строительства.

«Согласно законодательству, строительство не может осуществляться без градостроительной, архитектурной документации», — отметили в ведомстве.

Нарушения выявлены:

улица Юнусалиева, 139 — ОсОО «Имарат Прогресс», 12 этажей, рассматривается в суде;

улица Поваринская, 36 — ОсОО «Аалам Строй», 10 этажей, рассматривается в Ленинском суде;

улица Тимура Фрунзе, участок 25 — Курманжанова Э.Р., ОсОО «Альянс Курулуш», 4 этажа, рассматривается в Ленинском суде;

улица Сыдыгалиева — улица Актан — Кадыров А., ОсОО «Альянс Курулуш», 9 этажей, рассматривается в Ленинском суде;

улица Гагарина, 242 — ОсОО «Алтын Ырыскы», 9 этажей, рассматривается в Ленинском суде;

улица Ажибека Баатыра, 1/1 — ОсОО «Альянс Курулуш», 9 этажей, рассматривается в Октябрьском суде.

В ведомстве добавили, что Госэкотехинспекция направила соответствующие обращения в компетентные государственные органы с просьбой рассмотреть вопрос о приостановлении действия лицензии вышеуказанных подрядных организаций.