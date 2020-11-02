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Общество

В судах Бишкека рассматриваются дела шести объектов, построенных с нарушениями

В судах Бишкека рассматриваются дела шести объектов, построенных с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее данным, ведомство проводит работу по выявлению и пресечению незаконного строительства.

«Согласно законодательству, строительство не может осуществляться без градостроительной,  архитектурной документации», — отметили в ведомстве.

Нарушения выявлены:

  • улица Юнусалиева, 139 — ОсОО «Имарат Прогресс», 12 этажей, рассматривается в суде;
  • улица Поваринская, 36 — ОсОО «Аалам Строй», 10 этажей, рассматривается в Ленинском суде;
  • улица Тимура Фрунзе, участок 25 — Курманжанова Э.Р., ОсОО «Альянс Курулуш», 4 этажа, рассматривается в Ленинском суде;
  • улица Сыдыгалиева — улица Актан — Кадыров А., ОсОО «Альянс Курулуш», 9 этажей, рассматривается в Ленинском суде;
  • улица Гагарина, 242 — ОсОО «Алтын Ырыскы», 9 этажей, рассматривается в Ленинском суде;
  • улица Ажибека Баатыра, 1/1 — ОсОО «Альянс Курулуш», 9 этажей, рассматривается в Октябрьском суде.

В ведомстве добавили, что Госэкотехинспекция направила соответствующие обращения в компетентные государственные органы с просьбой рассмотреть вопрос о приостановлении действия лицензии вышеуказанных подрядных организаций.

Перед приобретением недвижимого имущества на территории столицы граждане могут обратиться в Межрегиональное управление Госэкотехинспекции по Бишкеку по адресу улица Суюмбаева, 16А, для уточнения информации относительно законности строительства объекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171606/
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