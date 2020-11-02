Битва за кресло ректора КНУ. Часть сотрудников против действующего руководителя

Часть сотрудников КНУ не разделяет мнения деканов факультетов, поддержавших ректора Каната Садыкова и заявивших, что на него оказывают давление представители новой власти с требованием освободить место. Об этом они рассказали на пресс-конференции.

По словам доцента Клары Сулаймановой, действующий ректор замешан в коррупционных делах.

«С приходом Каната Садыкова в университете небывалый оборот коррупции. Первым делом на посту ректора Садыков открыл штат для своих друзей с министерства, которые с его уходом были освобождены от занимаемой должности, грубо нарушив штатное расписание», — рассказала Клара Сулайманова.



В пример она привела Анарбая Сарбалаева, бывшего начальника управления кадров Министерства образования при экс-министре Канате Садыкове, который стал одним из советников ректора.

Клара Сулайманова отмечает, что у ректора советников, консультантов — 5 штатных единиц. Это больше, чем у президента республики, и для их содержания университет тратит в год 23 миллиона 570 тысяч сомов.

Она пояснила, что доводы возмущенных членов коллектива о незаконной реорганизации подтверждены проверкой, организованной Ленинской районной прокуратурой.

Доценты также добавили, что с приходом Каната Садыкова договор найма на комнату в общежитии между университетом и нанимателем начали составлять на 9 месяцев, то есть с 1 октября 2018 года до 31 июня. Но сотрудники оплачивают по 4 тысячи 500 сомов за все 12 месяцев.



«Куда уходят неучтенные деньги? С таким вопросом и с заявлением обратились в Финполицию», — рассказали сотрудники.

Анализ приходных кассовых ордеров за 2018 год выявил недостачу по общежитиям на сумму 2 миллиона 879 тысяч сомов.

«По данному факту в настоящее время все еще идет досудебное производство, которое, надеюсь, при новом руководстве наконец-то завершится», — резюмировала Клара Сулайманова.

Отметим, на сегодня на должность ректора КНУ претендует бывший депутат ЖК Каныбек Осмоналиев.