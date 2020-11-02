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Общество

Завтра в центре Бишкека не будет холодной воды

Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение работ на водозаборе «Кок-Жар» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду.

3 ноября с 9.00 до 17.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилые дома на улицах Абдрахманова, 130, Тыныстанова, 60, 62, 64, Туголбая Ата, 69, и бульваре Эркиндик, 3, 5, 7.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171568/
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