COVID-19. В мире заразились 46,4 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 492 тысячи 535. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 46 миллионов 437 тысяч 615 человек. Больше всего зараженных в США (9 миллионов 201 тысяча 500), Индии (8 миллионов 184 тысячи 82), Бразилии (5 миллионов 545 тысяч 705), России (1 миллион 624 тысячи 648), Франции (1 миллион 458 тысяч 999), Испании (1 миллион 185 тысяч 678), Аргентине (1 миллион 173 тысячи 533), Колумбии (1 миллион 82 тысячи 767), Великобритании (1 миллион 38 тысяч 54) и Мексике (929 тысяч 392).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 31 миллион человек. За трое суток показатель вырос на 965 тысяч 425.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 199 тысяч 693. За трое суток показатель вырос на 19 тысяч 376 человек. В том числе в США скончались 230 тысяч 967 человек, Бразилии — 160 тысяч 74, Индии — 122 тысячи 111, Мексике — 91 тысяча 895 и Великобритании — 46 тысяч 807.

В Кыргызстане зарегистрировали 59 тысяч 879 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 112 тысяч 418, Узбекистане — 67 тысяч 101, Таджикистане — 11 тысяч 54.