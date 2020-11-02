В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 332 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 332 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 60 человек, Оше —27, Чуйской области — 41, Ошской — 25, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 82, Баткенской — 75.

За весь период выздоровели 50 тысяч 741 человек.