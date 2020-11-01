В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали пять смертей от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке скончались два человека, в Баткенской области — два, в Ошской — один.
За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 150 человек.
Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.