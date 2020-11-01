В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 426 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 426 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечился 81 человек, Оше — 52, Чуйской области — 50, Ошской — 77, Таласской — 9, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 66, Баткенской — 62.

За весь период выздоровели 50 тысяч 409 человек.