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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 426 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 426 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечился 81 человек, Оше — 52, Чуйской области — 50, Ошской — 77, Таласской — 9, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 66, Баткенской — 62.

За весь период выздоровели 50 тысяч 409 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171530/
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