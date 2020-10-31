К ГКНБ в поддержку Асанова вышли последователи Арстана Алая

На митинг к зданию ГКНБ, организованный сегодня сторонниками бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, пришли последователи известного в Кыргызстане неоднозначными высказываниями деятеля Арстана Алая, называющего себя «новым богом». Они развернули свои плакаты.

Сторонникам арестованного генерала их появление не понравилось. Выступающие в поддержку Асанова люди назвали последователей Алая провокаторами и призвали не использовать акцию в поддержку бывшего замминистра в своих сомнительных целях. После непродолжительного спора те покинули митинг.

Бишкекский городской суд 29 октября оставил Курсана Асанова под стражей в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. Бывшего замминистра задержали после беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо 9 октября. Его, как и остальных фигурантов дела, обвиняют в организации массовых беспорядков.

По делу также проходят Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев и Темирлан Султанбеков. Все они, кроме отпущенного под домашний арест Султанбекова, сегодня содержатся под стражей.