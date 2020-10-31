В Бишкеке сторонники Курсана Асанова вышли на митинг к зданию ГКНБ

В Бишкеке около 100 человек вышли на митинг к зданию ГКНБ в поддержку арестованного бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Люди принесли плакаты с надписями «Руки прочь от генерала Асанова», «Народный генерал — наш лидер». По их словам, на акцию вышли его близкие, друзья и родственники, а также те, кому не безразлична его судьба.
«Совершенно непонятно, в чем обвиняют Курсана Асанова. Какое преступление он совершил? Если он в чем-то виноват, пусть скажут, в чем именно. Если невиновен, пусть отпустят. Мы намерены написать обращение на имя и. о . президента Садыра Жапарова, чтобы он его оправдал и выпустил», — сказал присутствующий на акции общественный деятель Жылдызбек Турганов.
По делу также проходят Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев и Темирлан Султанбеков. Все они, кроме отпущенного под домашний арест Султанбекова, сегодня содержатся под стражей.