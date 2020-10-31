В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровел еще 461 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 461 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 84 человека, Оше — 45, Чуйской области — 48, Ошской — 69, Таласской — 12, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 90, Баткенской — 76.

За весь период выздоровели 49 тысяч 983 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.