В Кыргызстане за сутки выявили 484 новыx случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 123 случая, Оше — 32, Чуйской области — 50, Ошской — 43, Таласской — 18, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 37, Джалал-Абадской — 110, Баткенской — 66.

С марта в республике зарегистрировали 58 тысяч 878 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.