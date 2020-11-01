Неделя-24. Битва за мэрию и кому помешала Конституция

На этой неделе кадровая чехарда в высших эшелонах власти продолжилась. Даже журналисты, которые отслеживают все перестановки, запутались, кто и почему возведен на олимп, а через несколько дней по столь же туманным обстоятельствам оттуда выброшен.

Заштормило и мэрию Бишкека. В октябре столичный градоначальник Азиз Суракматов успел дважды уйти в отставку. Второй раз — окончательно. Вместо себя и. о. он оставил Наримана Тюлеева и начались митинги. Появились сомнительные личности, которые хотели занять кресло градоначальника, ссылаясь исключительно на поддержку премьер-министра Садыра Жапарова.

На этой неделе исполняющим обязанности мэра до апреля 2021 года, когда должны пройти выборы в Бишкекский городской кенеш, назначили Балбака Тулобаева. Ранее он работал в муниципалитете управделами.

Сегодня воскресенье и он вроде бы еще не покинул пост. Хотя и против него успели помитинговать. Недовольные требовали вернуть ранее уволенных вице-мэров Алымбека Абдылдаева и Викторию Мозгачеву.

Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них. Причина — 90 процентов пакистанцев, окончивших вузы КР, не могут пройти обязательный медицинский экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы не признают на родине.

Руководство Министерства образования Кыргызстана считает, что сложившаяся ситуация связана с низким качеством подготовки студентов. Кроме того, абсолютное большинство вузов не прошли международную аккредитацию.

Тем временем в Бишкеке достроили новый корпус инфекционной больницы. Для него закупили необходимое оборудование — мобильный рентген-аппарат, 10 ИВЛ, 20 аппаратов БИПАП, 62 устройства насыщения кислородом, 3 дефибриллятора, более 38 аппаратов для инфузионной терапии, свыше 26 индивидуальных аппаратов мониторинга состояния пациентов и портативный аппарат УЗИ.

Рассчитанный на 100 койко-мест корпус имеет собственное отделение реанимации. Его строительство начали 25 июля практически сразу после первой волны пандемии коронавируса.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Кому нужна перекройка Основного закона

Фото 24.kg. Толком не наведя порядок в стране, Садыр Жапаров затеял конституционную реформу

Кыргызстан на пороге очередной конституционной реформы. Это десятая по счету перекройка Основного закона. Инициатором выступил подхвативший власть на волне народного мятежа из-за провальных парламентских выборов Садыр Жапаров. По закону политического жанра тот, у кого в руках сосредоточены все рычаги управления, начинает переделывать под себя главный документ страны. Подробнее о ситуации в материале «Конституционная реформа Жапарова — узурпация власти и удар по имиджу Кыргызстана».

Социальные сети политиков

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров опубликовал в социальных сетях фотографию, где в жилете работает за компьютером. Снимок наделал много шума. В обществе стали обсуждать не только внешний вид главы правительства, но и его активность в соцсетях. 24.kg проанализировало страницы первых лиц государства — «Садыр Жапаров и другие политики в соцсетях. Кто и как ведет свои страницы».

Как досталось силовикам во время беспорядков

Фото 24.kg. Милиционер, пострадавший во время беспорядков

В Бишкеке в ночь с 5 на 6 октября после митинга против итогов выборов депутатов Жогорку Кенеша произошли беспорядки. Участники акции протеста захватили «Белый дом», а затем подожгли несколько кабинетов. Правоохранители, пытаясь разогнать протестантов, применили светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями. В эту ночь пострадали 1 тысяча 221 человек, включая милиционеров — «Беспорядки в Бишкеке. Черепно-мозговые травмы за верную службу Отечеству».

Почему равные возможности только на бумаге

С момента ратификации Кыргызстаном конвенции о правах инвалидов прошло полтора года официально, но, к сожалению, активных действий со стороны госорганов в ее реализации нет. Все сводят к разработке каких-то документов, решений, обсуждений. Об этом на пресс-конференции в 24.kg рассказал председатель фонда «Оказание юридической помощи инвалидам Толкунбек Исаков.

Разрушение былого величия

Опустевший и забытый всеми отель «Иссык-Куль» недавно вновь оказался в центре внимания. 15 октября здесь на митинг собрались сторонники теперь уже действующего премьер-министра Садыра Жапарова. Журналист 24.kg прошелся по пустынным коридорам единственной в Бишкеке правительственной гостиницы — «Гостиница «Иссык-Куль». Пока еще живой пример чиновничьего безразличия».

Сердечная напасть

В Кыргызстане сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по смертности — от них умирает больше половины граждан. Больные сердце и сосуды осложняют течение болезни при COVID-19: увеличивается риск госпитализации, летального исхода. Редакция 24.kg узнала у директора Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова Акпая Сарыбаева, почему от болезней сердца погибает так много больных и как можно вывести себя из-под угрозы.

Пакистанец, который хочет вернуться в Кыргызстан

Фото из архива Мухаммада Исмаил Легхари

Пакистанец Мухаммад Исмаил Легхари приехал в Кыргызстан, чтобы стать врачом. Он обучается на лечебном факультете Международного медицинского университета. «Меня поразила природная красота и высокогорная местность, которая мне напоминает мою родину — Пакистан», — поделился впечатлениями о республике с 24.kg пакистанский студент.

Когда и как говорить с ребенком о половом созревании и сексе

Только 13 процентов родителей в Кыргызстане готовы обсуждать вопросы сексуального здоровья с детьми. Такие данные приводит «Альянс по репродуктивному здоровью». Почему с детьми надо говорить об этом, когда начинать и как подготовиться к беседе, в интервью 24.kg рассказала директор альянса Галина Чиркина.