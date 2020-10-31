Возврат заявки на получение визы не означает отказ. Комментарий МИД

В МИД Кыргызстана разъяснили, как правильно заполнять заявки на оформление кратко- и долгосрочных виз на портале «Электронная виза» по адресу http://www.evisa.e-gov. kg/ и что означает возврат заявки.



Уточняется, что в случае подачи заявления на оформление визы с ошибками или неполным пакетом документов портал «Электронная виза» возвращает заявку. О чем заявитель уведомляется через электронную почту, указанную в заявлении.

«Возврат заявки» не означает «отказ» в оформлении визы и деньги, внесенные за визу, не сгорают.

В случае возврата заявки будет направлено письмо с инструкциями и указаниями о недостающих документах или ошибках. После необходимо вернуться на портал «Электронная виза» и воспользоваться функцией «Продолжить заявку», где откроется форма дополнения документов или исправления данных.

В МИД напомнили, что датой начала рассмотрения заявления на оформление визы считается дата предоставления полного пакета запрошенных документов или исправления указанных ошибок.