2 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-16.00 — отрезки улиц Огонбаева, Торекула Айтматова, переулок Таллинский;
- 9.30-13.00 — отрезок улиц Юнусалиева, Джантошева;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24, Чуй-49 — Чуй-52), улица Фатьянова, 5, 7, 9;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Литовской, Балтийской, Торекула Айтматова.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Восток (улицы Озерная, 60 лет Киргизской ССР, Ленина, Летняя, Щорса, Западная, Советская, Маркса, Фрунзе, Садовая), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет у. А., Ала-Арчинская, Раимбекова, Джантошева, Береговая, переулок Молодежный), Кок-Жар (улицы Кыял, Салкын, Майрам), Ленинское (район магазина «Бакай», улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная, Малая ГЭС), Луговое, Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Тихая, Кыргызская, Заводская, Новая, переулки Советский, Заводской), Васильевка (улицы Юбилейная, Набережная, Школьная, переулок Почтовый), жилмассив «Кырман» («50 га», «44 га», «Кенеш», «Ынтымак»);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Шалта (улицы Алмазбекова, Жусупбека, Проектируемая);
- 9.00-17.00 — села Чат-Коль (улицы Почтовая, МТФ), Военно-Антоновка (улицы Советская, Фрунзе), Сокулук (улицы Первомайская, Монолит, Восточная), Жыламыш (улицы Жыламыш, Школьная, Нуркан);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Терек, Александровка (улица Куйбышева), Ак-Торпок (улица Центральная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Вознесеновка;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Полевая, Молодежная, Садовая), Новопокровка (улицы Чехова, Молодежная, Восточная);
Чуйский РЭС
- 9.00-12.00 — село Ден-Арык (улица Шаршеналы);
- 9.00-18.00 — село Ден-Арык (улица Буудайбек).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — села Маданият, Мачак, Кайрат, Кызыл-Байрак, Коммунист, Керме-Тоо.