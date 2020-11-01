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Общество

2 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-16.00 — отрезки улиц Огонбаева, Торекула Айтматова, переулок Таллинский;
  • 9.30-13.00 — отрезок улиц Юнусалиева, Джантошева;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24, Чуй-49 — Чуй-52), улица Фатьянова, 5, 7, 9;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Литовской, Балтийской, Торекула Айтматова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Восток (улицы Озерная, 60 лет Киргизской ССР, Ленина, Летняя, Щорса, Западная, Советская, Маркса, Фрунзе, Садовая), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет у. А., Ала-Арчинская, Раимбекова, Джантошева, Береговая, переулок Молодежный), Кок-Жар (улицы Кыял, Салкын, Майрам), Ленинское (район магазина «Бакай», улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная, Малая ГЭС), Луговое, Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Тихая, Кыргызская, Заводская, Новая, переулки Советский, Заводской), Васильевка (улицы Юбилейная, Набережная, Школьная, переулок Почтовый), жилмассив «Кырман» («50 га», «44 га», «Кенеш», «Ынтымак»);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Шалта (улицы Алмазбекова, Жусупбека, Проектируемая);
  • 9.00-17.00 — села Чат-Коль (улицы Почтовая, МТФ), Военно-Антоновка (улицы Советская, Фрунзе), Сокулук (улицы Первомайская, Монолит, Восточная), Жыламыш (улицы Жыламыш, Школьная, Нуркан);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Терек, Александровка (улица Куйбышева), Ак-Торпок (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Вознесеновка;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Полевая, Молодежная, Садовая), Новопокровка (улицы Чехова, Молодежная, Восточная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-12.00 — село Ден-Арык (улица Шаршеналы);
  • 9.00-18.00 — село Ден-Арык (улица Буудайбек).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — села Маданият, Мачак, Кайрат, Кызыл-Байрак, Коммунист, Керме-Тоо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171482/
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