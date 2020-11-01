2 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-16.00 — отрезки улиц Огонбаева, Торекула Айтматова, переулок Таллинский;

9.30-13.00 — отрезок улиц Юнусалиева, Джантошева;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24, Чуй-49 — Чуй-52), улица Фатьянова, 5, 7, 9;

13.00-17.00 — отрезки улиц Литовской, Балтийской, Торекула Айтматова.