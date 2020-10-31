В Бишкеке из 36 претендентов на адвокатскую лицензию экзамен прошли лишь пятеро

В Бишкеке проведен очередной квалификационный экзамен для лиц, претендующих на получение адвокатской лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Уточняется, что к сдаче экзамена были допущены 36 кандидатов.

«Из общего числа претендентов на экзамен пришли 22 человека. По итогам тестирования успешно сдали экзамен пятеро из них. Отбор проводился в форме компьютерного тестирования, состоящего из 110 вопросов. Кандидат считается сдавшим квалификационный экзамен при правильном ответе на 70 и более процентов вопросов», — рассказали в ведомстве.

Успешно прошедшим отбор юристам в течение месяца будет выдана лицензия на право заниматься адвокатской деятельностью. Претенденты, не сдавшие квалификационный экзамен, будут допущены к его повторной сдаче лишь спустя полгода.