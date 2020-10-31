Где в Бишкеке можно сдать анализ на коронавирус и антитела

В Кыргызстане вторая волна коронавируса. Ежедневно в стране COVID-19 заражаются больше 500 человек. Есть вероятность, что показатель в ближайшие дни превысит число больных во время первого пика заболеваемости, который пришелся на июль. 24.kg напоминает, где можно сдать анализы на коронавирус.
Лаборатория Invitro
Стоимость анализов на антитела IgM (острая фаза течения инфекции) и антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции) составляет 1 тысячу 570 сомов.
Результаты тестов можно получить через три дня. ПЦР-анализы в лаборатории не делают.
Адрес: улица Жукеева-Пудовкина, 118 (пересекает улицу Ахунбаева). Телефоны: 0312586888, 0551580140.
Лаборатория Бонецкого
Стоимость IgM и IgG — 900 сомов каждый анализ. Пакет «Антитела коронавируса» стоит 1 тысяча 440 сомов. Кроме анализов, необходимо оплатить и забор крови — 99 сомов. В лаборатории можно сдать и ПЦР-анализ за 2 тысячи 390 сомов.
Лаборатория берет анализы с понедельника по пятницу с 7.30 до 13.00, в субботу — с 7.30 до 12.00. ПЦР-анализ можно сдать с 7.30 до 16.00.
Адреса, где можно сдать ПЦР-анализ:
улица Толстого, 70б/1;
улица Гагарина, 1/1;
улица Логвиненко, 59/1;
улица Панфилова, 203;
микрорайон «Восток-5», проспект Чуй, 115;
улица Байтика Баатыра, 8 (пересекает улицу Донецкую);
микрорайон «Тунгуч», д. 36;
бульвар Молодой Гвардии, 81.
ИФА-тесты можно сдать в любой лаборатории.
Телефоны: 0555320303, 0555320303, 0502320303, 0312320303.
Лаборатория Aqua Lab
Стоимость анализов IgG и IgM — 1 тысяча 500 сомов в пакете. В сумму входит забор крови. В лаборатории можно сдать также ПЦР-анализ, его стоимость составляет 1 тысячу 700 сомов.
ИФА-тесты можно сдать с 7.00 до 12.00.
ПЦР-анализ принимают с 7.00 до 16.00 по адресу: улица Фучика, 20.
С 13.00 до 16.00 анализы можно сдать по адресам:
улица Юнусалиева, 26;
улица Логвиненко, 27;
улица Фучика, 20;
улица Ауэзова, 5;
улица Ахунбаева, 187.
Телефоны: 0770986600, 0559986600, 0707986600.
Лаборатория «Евролаб»
Лаборатория не проводит ПЦР-анализы, но можно сдать ИФА-тесты. Стоимость анализов IgG и IgM составляет 1 тысячу 430 сомов. По отдельности — 780 сомов каждый.
Прием анализов — с 8.00 до 12.00 с понедельника по субботу.
Адреса:
улица Абая, 43;
улица Московская, 125 (пересекает улицу Логвиненко);
улица Байтика Баатыра, 6/1;
улица Фучика, 22 (напротив ЦСМ № 1);
микрорайон «Восток-5», ЦСМ № 8, 2-й этаж.
Телефон: 0777222255.
Лаборатория «Интермедикал»
Можно сдать ПЦР-анализ за 1 тысячу 700 сомов. Забор анализов с 7.30 до 13.00. При необходимости результаты могут перевести на английский язык.
Результаты анализов на коронавирус придут в тот же день с 18.00 до 6.00.
Стоимость анализов IgM и IgG — 1 тысяча 340 сомов. Лаборатория проводит ИФА-тесты в будни с 7.30 до 14.00 и в субботу с 7.30 до 12.00.
Адрес: проспект Жибек Жолу, 503 (пересекает улицу Тоголока Молдо). Телефон: 0557183277.
Лаборатория Neomed
В лаборатории можно сдать только ИФА-тесты IgM и IgG за 1 тысячу 500 сомов. Сдать тест на антитела можно с 8.00 до 12.00.
Адрес: улица Орозбекова, 46. Телефоны: 0772906090, 0555906090, 0312906090.