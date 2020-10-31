Где в Бишкеке можно сдать анализ на коронавирус и антитела

В Кыргызстане вторая волна коронавируса. Ежедневно в стране COVID-19 заражаются больше 500 человек. Есть вероятность, что показатель в ближайшие дни превысит число больных во время первого пика заболеваемости, который пришелся на июль. 24.kg напоминает, где можно сдать анализы на коронавирус.

1 Лаборатория Invitro Стоимость анализов на антитела IgM (острая фаза течения инфекции) и антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции) составляет 1 тысячу 570 сомов. Результаты тестов можно получить через три дня. ПЦР-анализы в лаборатории не делают. Адрес: улица Жукеева-Пудовкина, 118 (пересекает улицу Ахунбаева). Телефоны: 0312586888, 0551580140.

2 Лаборатория Бонецкого Стоимость IgM и IgG — 900 сомов каждый анализ. Пакет «Антитела коронавируса» стоит 1 тысяча 440 сомов. Кроме анализов, необходимо оплатить и забор крови — 99 сомов. В лаборатории можно сдать и ПЦР-анализ за 2 тысячи 390 сомов. Лаборатория берет анализы с понедельника по пятницу с 7.30 до 13.00, в субботу — с 7.30 до 12.00. ПЦР-анализ можно сдать с 7.30 до 16.00. Адреса, где можно сдать ПЦР-анализ: улица Толстого, 70б/1; улица Гагарина, 1/1; улица Логвиненко, 59/1; улица Панфилова, 203; микрорайон «Восток-5», проспект Чуй, 115; улица Байтика Баатыра, 8 (пересекает улицу Донецкую); микрорайон «Тунгуч», д. 36; бульвар Молодой Гвардии, 81. ИФА-тесты можно сдать в любой лаборатории. Телефоны: 0555320303, 0555320303, 0502320303, 0312320303.

3 Лаборатория Aqua Lab Стоимость анализов IgG и IgM — 1 тысяча 500 сомов в пакете. В сумму входит забор крови. В лаборатории можно сдать также ПЦР-анализ, его стоимость составляет 1 тысячу 700 сомов. ИФА-тесты можно сдать с 7.00 до 12.00. ПЦР-анализ принимают с 7.00 до 16.00 по адресу: улица Фучика, 20. С 13.00 до 16.00 анализы можно сдать по адресам: улица Юнусалиева, 26; улица Логвиненко, 27; улица Фучика, 20; улица Ауэзова, 5; улица Ахунбаева, 187. Телефоны: 0770986600, 0559986600, 0707986600.

4 Лаборатория «Евролаб» Лаборатория не проводит ПЦР-анализы, но можно сдать ИФА-тесты. Стоимость анализов IgG и IgM составляет 1 тысячу 430 сомов. По отдельности — 780 сомов каждый. Прием анализов — с 8.00 до 12.00 с понедельника по субботу. Адреса: улица Абая, 43; улица Московская, 125 (пересекает улицу Логвиненко); улица Байтика Баатыра, 6/1; улица Фучика, 22 (напротив ЦСМ № 1); микрорайон «Восток-5», ЦСМ № 8, 2-й этаж. Телефон: 0777222255.

5 Лаборатория «Интермедикал» Можно сдать ПЦР-анализ за 1 тысячу 700 сомов. Забор анализов с 7.30 до 13.00. При необходимости результаты могут перевести на английский язык. Результаты анализов на коронавирус придут в тот же день с 18.00 до 6.00. Стоимость анализов IgM и IgG — 1 тысяча 340 сомов. Лаборатория проводит ИФА-тесты в будни с 7.30 до 14.00 и в субботу с 7.30 до 12.00. Адрес: проспект Жибек Жолу, 503 (пересекает улицу Тоголока Молдо). Телефон: 0557183277.