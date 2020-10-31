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Общество
Сюжет: COVID-19

Где в Бишкеке можно сдать анализ на коронавирус и антитела

В Кыргызстане вторая волна коронавируса. Ежедневно в стране COVID-19 заражаются больше 500 человек. Есть вероятность, что показатель в ближайшие дни превысит число больных во время первого пика заболеваемости, который пришелся на июль. 24.kg напоминает, где можно сдать анализы на коронавирус.

1

Лаборатория Invitro

Стоимость анализов на антитела IgM (острая фаза течения инфекции) и антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции) составляет 1 тысячу 570 сомов.

Результаты тестов можно получить через три дня. ПЦР-анализы в лаборатории не делают.

Адрес: улица Жукеева-Пудовкина, 118 (пересекает улицу Ахунбаева). Телефоны: 0312586888, 0551580140.

2

Лаборатория Бонецкого

Стоимость IgM и IgG — 900 сомов каждый анализ. Пакет «Антитела коронавируса» стоит 1 тысяча 440 сомов. Кроме анализов, необходимо оплатить и забор крови — 99 сомов. В лаборатории можно сдать и ПЦР-анализ за 2 тысячи 390 сомов.

Лаборатория берет анализы с понедельника по пятницу с 7.30 до 13.00, в субботу — с 7.30 до 12.00. ПЦР-анализ можно сдать с 7.30 до 16.00.

Адреса, где можно сдать ПЦР-анализ:

улица Толстого, 70б/1;

улица Гагарина, 1/1;

улица Логвиненко, 59/1;

улица Панфилова, 203;

микрорайон «Восток-5», проспект Чуй, 115;

улица Байтика Баатыра, 8 (пересекает улицу Донецкую);

микрорайон «Тунгуч», д. 36;

бульвар Молодой Гвардии, 81.

ИФА-тесты можно сдать в любой лаборатории.

Телефоны: 0555320303, 0555320303, 0502320303, 0312320303.

3

Лаборатория Aqua Lab

Стоимость анализов IgG и IgM — 1 тысяча 500 сомов в пакете. В сумму входит забор крови. В лаборатории можно сдать также ПЦР-анализ, его стоимость составляет 1 тысячу 700 сомов.

ИФА-тесты можно сдать с 7.00 до 12.00.

ПЦР-анализ принимают с 7.00 до 16.00 по адресу: улица Фучика, 20.

С 13.00 до 16.00 анализы можно сдать по адресам:

улица Юнусалиева, 26;

улица Логвиненко, 27;

улица Фучика, 20;

улица Ауэзова, 5;

улица Ахунбаева, 187.

Телефоны: 0770986600, 0559986600, 0707986600.

4

Лаборатория «Евролаб»

Лаборатория не проводит ПЦР-анализы, но можно сдать ИФА-тесты. Стоимость анализов IgG и IgM составляет 1 тысячу 430 сомов. По отдельности — 780 сомов каждый.

Прием анализов — с 8.00 до 12.00 с понедельника по субботу.

Адреса:

улица Абая, 43;

улица Московская, 125 (пересекает улицу Логвиненко);

улица Байтика Баатыра, 6/1;

улица Фучика, 22 (напротив ЦСМ № 1);

микрорайон «Восток-5», ЦСМ № 8, 2-й этаж.

Телефон: 0777222255.

5

Лаборатория «Интермедикал»

Можно сдать ПЦР-анализ за 1 тысячу 700 сомов. Забор анализов с 7.30 до 13.00. При необходимости результаты могут перевести на английский язык.

Результаты анализов на коронавирус придут в тот же день с 18.00 до 6.00.

Стоимость анализов IgM и IgG — 1 тысяча 340 сомов. Лаборатория проводит ИФА-тесты в будни с 7.30 до 14.00 и в субботу с 7.30 до 12.00.

Адрес: проспект Жибек Жолу, 503 (пересекает улицу Тоголока Молдо). Телефон: 0557183277.

7

Лаборатория Neomed

В лаборатории можно сдать только ИФА-тесты IgM и IgG за 1 тысячу 500 сомов. Сдать тест на антитела можно с 8.00 до 12.00.

Адрес: улица Орозбекова, 46. Телефоны: 0772906090, 0555906090, 0312906090.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171467/
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