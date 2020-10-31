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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ передаст Кыргызстану очередной гуманитарный груз для борьбы с COVID-19

ВОЗ передаст Кыргызстану очередной гуманитарный груз для борьбы с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, сегодня в рамках заседания научного совета по здравоохранению Тюркского совета в Стамбуле министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев встретился с главой регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества регионального бюро ВОЗ и КР в области здравоохранения.

Ханс Клюге отметил, что ВОЗ всегда готова поддержать Министерство здравоохранения Кыргызстана. «В самое ближайшее время в республику будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи, которая включает в себя кардиомониторы, наборы для обработки ран при ЧС, хирургические маски, перчатки, СИЗ, расходные материалы для проведения тестов на коронавирусную инфекцию и другое. Груз уже формируется и в течение ближайших 10 дней будет в КР», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171465/
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