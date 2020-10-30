Красный Полумесяц Кыргызстана раздал 220 медучреждениям гигиенические наборы

Красный Полумесяц Кыргызстана продолжает помогать медучреждениям страны. Об этом сообщили в организации.
По ее данным, помощь оказывается медорганизациям, которые были и будут задействованы в реагировании на коронавирус.
«Так, областные и территориальные больницы, центры семейной медицины, ФАПы по всей республике получают гигиенические наборы — всего 220 медучреждений. В состав набора входят порошок, жидкое мыло, бумажное полотенце, антисептик, хозяйственное мыло, туалетная бумага», — отметили в организации.
Данная инициатива реализуется совместно с партнером — Германским Красным Крестом.