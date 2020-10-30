Подземные трубы обматывают скотчем. Ответ мэрии Бишкека

Подземные трубы, которые обматывают скотчем по улице Можайского в Бишкеке, не являются теплосетями. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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Уточняется, что это канализационные трубы. Улица Можайского находится вне зоны обслуживания Бишкектеплосети.

По информации ПЭУ «Бишкекводоканал», на этом участке водоканал работы не производит. По предварительным данным, по этому адресу работает ОсОО «НАК СТРОЙ» (строительная компания).

Ранее в Сети появилось видео, как рабочий муниципальной службы перематывает подземные трубы скотчем.