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Общество

31 октября: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

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Бишкек
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (3-5-я улицы).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171444/
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