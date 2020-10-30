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18:30, 30 октября 2020
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
31 октября: где в Бишкеке отключат свет
18:30, 30 октября 2020
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1
Бишкек
10.00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (3-5-я улицы).
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/171444/
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