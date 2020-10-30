Мэрия расчищает проспект Дэн Сяопина для строительства тротуара и велодорожки

Сотрудники управления землепользования и строительства (УЗС) мэрии встретились с предпринимателями, чьи объекты расположены на проектируемом тротуаре и велодорожке на проспекте Дэн Сяопина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в добровольном порядке демонтирован металлический забор, площадь освобожденной муниципальной территории составила 2 тысячи 114 квадратных метров. Убраны три контейнера, из них два 40-тонных и один 20-тонный, а также одно складское помещение и навес для парковки автомобилей.

В мэрии добавили, что пешеходную зону и велодорожку планируют построить на отрезке проспекта от улицы Фучика до улицы Алыкулова.

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