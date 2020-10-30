И. о. мэра Бишкека пошел на базар. Проверил цены на продукты

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев проинспектировал цены на муку, сахар, масло, мясо и другие товары в торговых точках Ошского и Орто-Сайского рынков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, цены на продукцию не завышены и стабильны. Продавцы отметили, что запасы имеются в достаточном количестве.

«Исполняющий обязанности градоначальника попросил администрацию рынков не спекулировать на ценах и строго соблюдать санитарные правила, во всех точках продаж должны быть установлены санитайзеры, продавцы и покупатели должны носить маски. Санитарно-экологической инспекции (СЭИ) столичной мэрии поручено строго следить за порядком на территории рынков и прилегающей территории. Акимиатам необходимо усилить борьбу со стихийной торговлей в пешеходных зонах», — отметили в мэрии.