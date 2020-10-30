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Общество

«Северэлектро»: Кандидатуру директора ОАО согласовывали с Садыром Жапаровым

Кандидатуру Улана Астаркулова на должность главы ОАО «Северэлектро» согласовывали с исполняющим обязанности президента премьер-министром Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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По ее данным, кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа либо руководителя и его заместителей коллегиального исполнительного органа хозяйственных обществ согласовываются с курирующим вице-премьер-министром и премьер-министром Кыргызстана.

На сегодня весь коллектив работает в штатном режиме.

ОАО «Северэлектро»

Напомним, что сотрудники ОАО «Северэлектро» (работники РЭС) пришли к Дому правительства. Они недовольны увольнением экс-директора компании Доскула Бекмурзаева и отказываются работать. В случае той или иной аварии никто из них реагировать не будет.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171414/
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