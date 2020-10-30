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Общество

В городе Ош завтра пройдет общегородской субботник

В Оше завтра пройдет общегородской субботник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, на уборку выйдут коллективы городских организаций и служб, муниципальных предприятий и учреждений, жители МТУ, хозяйствующие субъекты.

«Санитарная очистка, вопросы благоустройства и очистка ирригационных сетей в осенний период остаются актуальными. Призываем все хозяйствующие субъекты, независимо от форм собственности, выйти завтра на субботник и убрать территорию возле своих объектов. Всем рекомендовано соблюдать нормы социального дистанцирования, масочный режим. Коммунальные службы помогут с уборкой и вывозом мусора», — проинформировали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171410/
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