Тилек Токтогазиев: В Минсельхозе есть люди, которые халтурят

«В этом составе министерства есть и сильные профессионалы, и есть те, которые халтурят», — заявил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, люди не видят никакой работы Минсельхоза. При этом новый министр отметил, что после образования Агентства водных ресурсов за 1,5 года штат ведомства резко сократился. Предыдущее руководство Минсельхоза не смогло отстоять свою позицию. В итоге более 4 тысяч человек ушли в Агентство водных ресурсов.

«К нам больше не относится Госветинспекция, Фитосанитарная инспекция, к нам не относится ведение алкогольного производства. Мы на сегодня занимаемся больше политикой развития сельского хозяйства», — подчеркнул Тилек Токтогазиев.

«Мы запустили аудит: исследуем, кто чем занимается. Исходя из этого аудита, примем кадровые решения. Мы хотим понять, действительно ли нет дублирования функций. Если есть, то будем оптимизировать», — заключил он.