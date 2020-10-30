14:14
USD 81.80
EUR 95.95
RUB 1.04
Общество

Тилек Токтогазиев: В Минсельхозе есть люди, которые халтурят

«В этом составе министерства есть и сильные профессионалы, и есть те, которые халтурят», — заявил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, люди не видят никакой работы Минсельхоза. При этом новый министр отметил, что после образования Агентства водных ресурсов за 1,5 года штат ведомства резко сократился. Предыдущее руководство Минсельхоза не смогло отстоять свою позицию. В итоге более 4 тысяч человек ушли в Агентство водных ресурсов.

«К нам больше не относится Госветинспекция, Фитосанитарная инспекция, к нам не относится ведение алкогольного производства. Мы на сегодня занимаемся больше политикой развития сельского хозяйства», — подчеркнул Тилек Токтогазиев.

«Мы запустили аудит: исследуем, кто чем занимается. Исходя из этого аудита, примем кадровые решения. Мы хотим понять, действительно ли нет дублирования функций. Если есть, то будем оптимизировать», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171400/
просмотров: 1373
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан использует только десятую часть потенциала в ЕАЭС
Подписан указ о назначении Тилека Токтогазиева министром сельского хозяйства
Кандидатура Тилека Токтогазиева предложена на пост министра сельского хозяйства
Раненный во время беспорядков Тилек Токтогазиев идет на поправку
Беспорядки в Бишкеке. Тилека Токтогазиева увезли в больницу
Тилек Токтогазиев согласен — избирать технического премьера должен парламент
Камчыбек Ташиев покинул Дом правительства
Народный координационный совет хочет распустить Жогорку Кенеш и ЦИК
Темир Сариев призывает депутатов собраться на заседание парламента
Тилек Токтогазиев готов взять ответственность за формирование нового кабмина
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Пакистан включил медвузы&nbsp;КР в&nbsp;черный список. В&nbsp;Минобразе обсудили ситуацию Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
30 октября, пятница
14:09
Кыргызстан использует только десятую часть потенциала в ЕАЭС Кыргызстан использует только десятую часть потенциала в...
14:03
«Северэлектро»: Кандидатуру директора ОАО согласовывали с Садыром Жапаровым
14:02
Артем Новиков обещает, что привилегированных предпринимателей больше не будет
13:57
Артем Новиков: У меня нет политических амбиций становиться и. о. президента
13:56
Три человека погибли и пятеро пострадали в аварии в Джалал-Абадской области