В Бишкеке 2 ноября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 10 часов 14 минут.

В школах Кыргызстана начались осенние каникулы, которые продлятся до 10 ноября.

Отключение газа, света, воды

9.30-16.00 — отрезки улиц Огонбаева, Торекула Айтматова, переулок Таллинский;

9.30-13.00 — отрезок улиц Юнусалиева, Джантошева;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24, Чуй-49 — Чуй-52), улица Фатьянова, 5, 7, 9;

13.00-17.00 — отрезки улиц Литовской, Балтийской, Торекула Айтматова.

У кого намечается той

Эрмекбай Топчубаев

Родился 2 ноября 1973 года в селе Кара-Таш Ошской области. Мэр Кызыл-Кии.

Дастанбек Джумабеков

Родился 2 ноября 1976 года в селе Саткей Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Памятные даты

День работника культуры Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Сцена из оперы «Айчурек»

В этот день в 1926 году впервые в истории кыргызской народной драмы поставлена пьеса одного из зачинателей кыргызской письменной литературы, одного из первых драматургов Кыргызстана Молдогазы Токобаева «Кайгылуу Какей».

«Кыйгылуу Какей» — первая кыргызская многоактная драма, посвященная судьбе женщины. Драматическое произведение, отвечающее всем требованиям реалистического искусства.

В КР более 16 тысяч работников сферы культуры и искусства. Функционируют 20 профессиональных театров, 45 музеев, более 1 тысячи библиотек, 87 детских музыкальных школ, высшие и средние специальные учебные заведения.

Оппозиция начала бессрочный митинг против затянувшейся конституционной реформы

Фото из интернета

В 2006 году митингующие требовали ухода в отставку президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Завершился митинг 7 ноября после принятия Жогорку Кенешем нового варианта Конституции, который потом отменили.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Фото из интернета

Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали вооруженный конфликт в Мали, — Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Их 2 ноября 2013 года похитили и убили боевики.

За последние 10 лет было убито более 800 журналистов. По данным ЮНЕСКО, в девяти из десяти случаев преступники не несут наказания.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Джаманкул Дженчураев

Фото foto.kg. Джаманкул Дженчураев

В 1990 году в возрасте 83 лет скоропостижно скончался в отделении спецполиклиники во Фрунзе, где находился на профилактическом лечении, кыргызский советский писатель Джаманкул Дженчураев.

Родился в 1907-м в селе Талды-Булак Чуйской области.

4 декабря 1941 года приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря 1941-го указом президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награжден орденом Боевого Красного Знамени. В том же году награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Выйдя в отставку, подполковник Дженчураев написал и издал более 10 книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.

Куда сходить

Культура

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;

«Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников;

в Central Bazaar открылась ярмарка цветов.

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