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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки

3-6 ноября. Выставки работ графиков Башкортостана и художников из Оша

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

2-6 ноября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

30 октября — 8 ноября. Выставка «Реальная архитектура 2»

Экспозиция представила конкурсные работы, концептуальные проекты и проекты жилых, общественных зданий и сооружений, застройки жилых районов, организацию общественных пространств. В числе участников выставки ведущие проектировщики и архитекторы Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»

Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.

Посетить выставку можно по ссылке.

1-9 ноября. Ярмарка цветов

Будут представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары.

Central Bazaar, 10.00-21.00.

3 ноября. Лекция «Особенность кыргызского мировоззрения»

Познать кыргызский мир, погрузиться в его глубину, ощутить его уникальность, раскрыть и осознать всю его философию — является целью и задачами курса кыргызоведения. Следующая тема будет посвящена мировоззрению кыргызов.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171388/
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